Notorious Pictures: incassi box office in rialzo del 20% nel 2019

Daniela La Cava 22 gennaio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures ha annunciato i risultati al box office 2019 che mostrano una crescita del 20% rispetto agli incassi 2018, facendo meglio di quanto registrato sul mercato italiano (+14,3%, fonte Cinetel). Nel corso del 2019 il gruppo, quotato sull'Aim Italia, ha distribuito nelle sale cinematografiche 17 film, a fronte dei 18 previsti a budget, che hanno generato oltre 2,8 milioni di presenze per un controvalore di 17 milioni di euro, rispetto ai 14,1 milioni del 2018.Nella nota odierna Notorious ha indicato che sono stati registrati "risultati molto positivi" anche dalla neo costituita Notorious Cinemas, che ha evidenziato una crescita esponenziale del primo multiplex (situato presso il Centro Commerciale Sarca a Milano) del 47% rispetto al 2018 – anno in cui la gestione non era in capo a Notorious Cinemas, che è subentrata il 1 marzo 2019 - con ricavi per 1,4 milioni."Si tratta di risultati molto importanti che attestano il forte feeling che persiste tra grande schermo e spettatori", commenta Guglielmo Marchetti, amministratore delegato di Notorious Pictures, sottolineando che "negli ultimi anni le piattaforme per i contenuti audiovisivi si sono moltiplicate, puntando sulla personalizzazione dell’offerta e della fruizione. Un elemento che in Notorious Pictures leggiamo come una grande opportunità. Netflix, Amazon e le altre piattaforme, infatti, grazie agli standard elevati delle loro produzioni, contribuiscono a riaccendere la passione per i lavori di qualità".