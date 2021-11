Notorious Pictures, firmato contratto per la gestione della multisala a Cagliari

Valeria Panigada 4 novembre 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche e nella gestione di sale cinematografiche, ha sottoscritto, attraverso la controllata Notorious Cinemas, un contratto pluriennale della durata di 12 anni per la gestione, a partire dal 1° febbraio 2022, della Multisala di Cagliari."In un contesto che sta progressivamente tornando alla normalità le quote delle nostre sale rispetto al mercato nazionale sono in continua crescita, taccando punte del +200% rispetto al 2019, anno pre pandemia - ha aggiunto la società - È con queste certezze che stiamo dando un nuovo vigoroso impulso allo sviluppo strategico della Notorious Cinemas che ha come obiettivo nel medio termine di divenire il terzo circuito nazionale".