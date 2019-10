Notorious Pictures, firmato contratto per gestire multisala a Rovigo

Valeria Panigada 7 ottobre 2019 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia attiva nel settore cinematografico, ha firmato un contratto per la gestione di un multiplex a Rovigo. Il contratto, sottoscritto attraverso la controllata Notorious Cinemas, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in locazione, riguarda la multisala ubicata nel Parco Commerciale “La Fattoria”.Il nuovo accordo darà vita al secondo Multiplex a brand Notorious Cinemas, dopo quello di Sesto San Giovanni (in provincia di Milano), che sarà costituito da 8 sale per un totale di 1.300 posti. Sono già in corso i lavori di ristrutturazione.