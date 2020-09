Notorious Pictures, firmati tre accordi pluriennali con broadcast per 2 milioni

Valeria Panigada 22 settembre 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul listino Aim Italia, ha concluso tre diversi accordi con altrettanti leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di film per lo sfruttamento pluriennale in modalità Pay e Free TV. Il valore complessivo degli accordi è di circa 2 milioni di euro. Si ricorda che Notorious Pictures è attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas.