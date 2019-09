Notorious Pictures: due nuovi accordi commerciali con Sky Italia

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha siglato due nuovi accordi commerciali con Sky Italia per la concessione dei diritti e la distribuzione televisiva. Il primo contratto, si legge in una nota, riguarda la diffusione Free TV di 14 titoli, in parte titoli della library e in parte First Run (prime visioni), il secondo ha per oggetto la diffusione di 700 titoli library in esclusiva per la Pay TV e in modalità Pay effettuata via Internet (SVOD) non in esclusiva. Il valore totale dell’accordo è pari a 7,45 milioni di euro, di pertinenza interamente dell’anno in corso; prevede la concessione dei diritti mediamente per 4 anni.Commentando l'accordo l'a.d. del gruppo Guglielmo Marchetti ha così dichiarato: “Le opere filmiche destinate al canale TV (Free e PAY) e SVOD rappresentano per Notorious Pictures un importante asset e la concessione dei loro diritti ha un peso preponderante nel nostro mix di fatturato".A Piazza Affari reazione positiva del titolo Notorious Pictures che sale di oltre il 5% a 2,92 euro.