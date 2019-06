Notorious Pictures avanza in Borsa, 'Arrivederci professore' primo in classifica

Daniela La Cava 24 giugno 2019 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures avanza a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 2 per cento. La società, quotata sull'Aim Italia, ha annunciato che il film 'Arrivederci Professore', arrivato nelle sale giovedì 20 giugno, è primo in classifica al box office del weekend con 516.568 euro. Il film, distribuito da Notorious Pictures, vede protagonista un carismatico, eclettico, unico, Johnny Depp che torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita con 'Arrivederci professore'.“Siamo entusiasti della performance di Arrivederci professore, migliore incasso nel weekend - dichiara Guglielmo Marchetti, ceo di Notorious Pictures -. Questo risultato conferma la bontà della strategia che portiamo avanti da anni. Mettere film importanti nel periodo estivo supportati da significativi investimenti per il lancio trova il consenso e il gradimento del pubblico".