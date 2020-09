Notorious Pictures, al via le riprese del docufilm sul Covid in coproduzione con altri 4 paesi

Valeria Panigada 28 settembre 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul listino Aim Italia, ha annunciato l’avvio riprese del progetto Europe C-19 (titolo provvisorio), un docufilm collettivo che vede coinvolti cinque paesi europei e altrettanti produttori per raccontare i drammi e le rivoluzioni causate dalla pandemia nei propri paesi.Nei cinque cortometraggi, della durata di 15 minuti ciascuno, i registi raccontano come l’epidemia e le conseguenti misure di contenimento abbiano colpito in termini sociali, psicologici ed economici i cittadini europei. Michele Placido rappresenterà l’Italia, la prima nazione europea ad affrontare la pandemia e che ha dato vita a questa coproduzione internazionale. Il progetto Europe C-19 prevede un budget complessivo di circa 1,5 milioni di euro.