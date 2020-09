Notorious Pictures, acquisiti 7 nuovi film nei mercati di Cannes e Toronto

Valeria Panigada 24 settembre 2020 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul listino Aim Italia, ha acquisito 7 nuove opere cinematografiche presentate ai recenti virtual markets di Cannes e Toronto. “In questo particolare periodo Notorious continua ad arricchire il suo forziere di contenuti audiovisivi con 7 nuovi film di elevato valore artistico e commerciale", ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato della società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche. In particolare, si segnala l’acquisizione di due film molto attesi: il ritorno sul grande schermo dopo il premio Oscar per Joker di Joaquin Phoenix con il suo nuovo film C’mon C’mon e The Gerogetown Project con Russell Crowe e Sam Worthington.