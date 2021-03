Notorious Pictures, acquisite 8 nuove opere cinematografiche dall'European Film Market

Valeria Panigada 22 marzo 2021 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul listino Aim Italia e attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche e nella gestione di sale cinematografiche, ha acquisito otto nuove opere cinematografiche all’ultima edizione dell’European Film Market che si è tenuta in formato virtuale in concomitanza del festival di Berlino.Tra queste spiccano "Places, please" il nuovo film del Premio Oscar Meryl Streep e "The actor" con protagonista Ryan Gosling. "Avere a disposizione questi film - ha commentato Guglielmo Marchetti, Ceo & Chairman di Notorious Pictures - rafforza ulteriormente la nostra line up e da un ulteriore spinta al nostro percorso di crescita garantendoci il consolidamento della distribuzione di contenuti audiovisivi su tutta la filiera”.