Notorious Pictures: acquisite 5 nuove opere cinematrografiche

Daniela La Cava 18 novembre 2019 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione e nella gestione di sale cinematografiche, ha acquisito 5 nuove opere cinematografiche a seguito della partecipazione all’American Film Market di Santa Monica (6-13 Novembre 2019), tra i principali eventi dell’industria cinematografica globale che anticipa tendenze del settore e ospita oltre 400 operatori specializzati provenienti da oltre 70 Paesi. Notorious Pictures si consolida ulteriormente nella Distribuzione Theatrical con questi nuovi titoli acquisiti: "The war is ended", "100% wolf", "A gift from Bob", "The plane" e "Dog".