Notorious Pictures: accordo commerciale con gruppo broadcast internazionale da 7,2 mln di euro

Alessandra Caparello 17 dicembre 2020 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Notorius Pictures ha sottoscritto un accordo commerciale, con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di film per lo sfruttamento pluriennale per un valore complessivo di circa 7,2 mln di euro di competenza economica del 2020 e 2021.Lo annuncia la stessa società quotata sul mercato AIM Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. Il Presidente e CEO di Notorious Pictures Guglielmo Marchetti ha così commentato “Questo accordo commerciale è per Notorious Pictures motivo di grande soddisfazione e testimonia la capacità dell’azienda, anche in un momento complesso per il nostro settore causato dalla pandemia, di selezionare contenuti adatti allo sfruttamento su tutte le diverse piattaforme e l’importanza dei rapporti che l’azienda ha sviluppato e consolidato nel corso degli anni con i principali protagonisti nazionali e internazionali nel mercato dell’entertainment”