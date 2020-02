Notorious Pictures: Ugo Girardi è il nuovo cfo

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures ha annunciato che Ugo Girardi, già vice presidente della società, assumerà anche la carica di chief financial officer (cfo). Girardi, si legge nella nota del gruppo, fa parte del team di Notorious Pictures sin dalla nascita nel 2012, "accompagnandola nel percorso di evoluzione strategica e supportandola, con il proprio know how, per l'affermazione sul mercato di riferimento".