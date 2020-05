Non solo Italia, Ue: 'tutti paesi Eurozona sforeranno quest'anno soglia deficit-Pil 3%'

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2020 - 11:20

Non solo l'Italia, ma tutti i paesi dell'area euro supereranno la soglia del deficit-Pil del 3%. E' quanto ha reso noto la Commissione europea aggiungendo tuttavia che, considerate le spese da sostenere per la crisi del coronavirus, non sarà lanciata alcuna procedura per disavanzo eccessivo.