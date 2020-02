Nomura prevede recessione nel 2020. Boccia: "Occorre una reazione, non attendere"

Alessandra Caparello 18 febbraio 2020 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Possibilità di recessione nel 2020 per l’Italia. Così Nomura ha fornito una serie di previsione negative per il nostro paese che oggi commenta il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.“Sono stime possibili” Lo ha detto il numero uno degli industriali italiani. “Abbiamo già un Sud in fase recessiva di fatto, una Germania che rallenta, quindi è possibile che anche in funzione di alcuni settori importanti come quello dell'automotive si possa avere un effetto recessivo”. “Di fronte a questa situazione, ha concluso Boccia, “a maggior ragione occorre una reazione, non attendere e non constatare”.