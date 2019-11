Nomura nomina Francesco Bertocchini managing director per l’Italia

Daniela La Cava 25 novembre 2019 - 10:54

Nuova nomina per Nomura. La banca d’investimento asiatica che opera a livello globale ha annunciato che Francesco Bertocchini assumerà la carica di managing director per l’Italia.Operativo nella sede di Milano, Bertocchini si unirà al team dedicato all’attività di investment banking e riporterà a Stefano Giudici, responsabile investment banking per l’Italia. Prima di entrare in Nomura, Francesco Bertocchini è stato Responsabile M&A di Ubi Banca. " Il suo importante track record nel settore M&A in Italia e la sua esperienza multisettoriale daranno un importante contributo per proseguire nella crescita della nostra attività di investment banking nel mercato italiano”, ha commentato Stefano Giudici, responsabile investment banking di Nomura per l’Italia.La nomina di Francesco Bertocchini segue il recente ingresso di Marco Patuano che ha assunto l’incarico di senior advisor di Nomura.