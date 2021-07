Nomine Rai: ministro Franco proporrà Soldi e Fuortes come componenti cda

Redazione Finanza 9 luglio 2021 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, comunica che, d’intesa con il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del consiglio dei ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del consiglio di amministrazione di Rai. Lo rende noto il Mef in un comunicato nel quale si precisa che Carlo Fuortes verrà proposto, in sede di assemblea della società, per il ruolo di amministratore delegato.