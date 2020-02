Nokia, in collaborazione con Iliad per implementare il 5G in Francia e Italia

Valeria Panigada 14 febbraio 2020 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha rafforzato la sua partnership già esistente con la francese Iliad per implementare reti 5G in Francia e in Italia. L'accordo si concentra sulla modernizzazione della rete e sull'introduzione della rete ultra-veloce in Francia e in Italia, rendendo il 5G disponibile a 17 milioni di abbonati IIiad in entrambi i paesi. "Le innovative tecnologie e soluzioni 5G di Nokia - ha commentato Thomas Reynaud, Ceo di IIiad - ci consentiranno di lanciare la nuova rete in modo rapido ed efficiente, offrendo prestazioni superiori e al contempo proteggendoci dalle sfide future".