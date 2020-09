Nokia e Open Fiber accelerano su infrastruttura banda ultra larga FTTH in Italia

Redazione Finanza 4 settembre 2020 - 14:08

Sotto i riflettori il mondo delle telecomunicazioni. Nokia ha siglato un contratto con Open Fiber, operatore italiano wholesale di infrastrutture di telecomunicazioni, per fornire tecnologie all’avanguardia per il trasporto ottico con l’obiettivo di espandere la rete fiber-to-the-home (FTTH) Ultra-BroadBand (UBB) a livello nazionale. Il big scandinavo delle tlc supporta l’impegno di Open Fiber per la costruzione di una rete UBB ottica completamente in fibra per collegare più di 6.000 comuni in tutte le regioni italiane. Una rete che soddisfa gli obiettivi fissati dalla Strategia Italiana per la Gigabit Society 2025, con una velocità fino a 1 Gb/s.Nel dettaglio, Nokia e SIAE Microelettronica (partner di servizi e tecnologia di Nokia) hanno costituito un consorzio per fornire le soluzioni 1830 Optical Network Extender (ONE) e Network Functions Manager-Transport (NFM-T) per il livello di aggregazione della rete di accesso di Open Fiber. Il consorzio fornirà servizi tra cui l’installazione e la messa in opera della rete. Il servizio di rete UBB sarà quindi affittato dagli operatori locali di fibra ottica (FTTH e FTTP) in tutto il Paese.