Nikola precipita a -13% dopo mossa Musk sui camion che mette KO anche il titolo CNH

Redazione Finanza 10 giugno 2020 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Brusco dietrofront di Nikola Corporation che al momento cede il 13% a Wall Street dopo il boom delle ultime due sedute che avevano visto il titolo della startup dei camion ibridi segnare +103% lunedì e +6,5% ieri. A tarpare le ali oggi al rally è l'indiscrezione circa le intenzioni di Tesla di accelerare a sua volta sul lancio del suo camion elettrico. Stando a quanto risulta all'agenzia Reuters, l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, avrebbe detto al suo staff che è arrivato il momento avvirare la produzione in serie del camion commerciale Tesla Semi. Quando Musk presentò il prototipo del futuristico Semi nel 2017, dichiarò che il camion di Classe 8 sarebbe entrato in produzione entro il 2019. Più recentemente, ha detto che il Semi sarebbe entrato in produzione in serie entro il 2021.Debolezza di Nikola a Wall Street che si fa sentire sull'italiana CNH che segna quasi -6% al momento, peggior titolo del Ftse Mib. CNH ha una partecipazione in Nikola del 7,11% e ha beneficiato nei giorni scorsi dell rally di Nikola.