Niente procedura: verso il via libera Ue alla manovra 2019 (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

"Niente procedura: verso il via libera Ue alla manovra 2019". Così il Sole 24 Ore nella prima pagina dell'edizione odierna, preannuncia l'intesa che Roma e Bruxelles dovrebbero essere ormai vicini a raggiungere, per evitare la procedura di infrazione contro l'Italia."L'aggiustamento varato da Roma soddisfa Bruxelles: la Commissione Ue dovrebbe ritirare oggi la raccomandazione di procedura per debito eccessivo, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con il Patto di Stabilità", dopo gli aggiustamenti effettuati dal governo M5S-Lega.Aggiustamenti che includono l'impegno a ridurre il deficit per il 2019 di 7,6 miliardi e di riportare il target deficit-Pil al 2,04% dal 2,4% indicato nel Def pubblicato ad aprile.Tra le minori uscite, ci sono 1,5 miliardi destinati alle due misure tra le principali del contratto di governo, che vengono congelati. Si tratta di risparmi che si sono resi possibili, in quanto le domande per il reddito e per quota 100 sono risultate inferiori alle attese.L'aggiustamento dei conti permetterà al deficit strutturale italiano di diminuire nel 2019 dello 0,3% rispetto alla precedente previsione di un calo pari a -0,2%.