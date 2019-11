Nielsen: investimenti pubblicitari in aumento in Italia a settembre

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia archivia il mese di settembre in crescita dell'1,8% rispetto a settembre 2018, mantenendo la raccolta nei primi 9 mesi in negativo dello 0,9 per cento. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio – settembre si attesta a -5,3%.“Continua il percorso verso ‘quota zero’ - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. La tv è in trend di recupero (-0,6%) anche sul mese di settembre, rispetto alle performance negative e fisiologiche dell’estate che si confrontavano con i mondiali, e migliora leggermente in trend rispetto al mese precedente. La radio continua la sua crescita importante nel mese di settembre, confermando oltre ogni aspettativa la buona performance con una crescita nel mese in doppia cifra, bissando il +11% di maggio, mentre la stampa rimane in sofferenza. Ancora in crescita il digitale".