Nielsen: +6,9 per il mercato pubblicitario a luglio, +23,1% nei primi 7 mesi

16 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di luglio con una crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria dei primi sette mesi a +23,1%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio – luglio si attesta a +24%."Il mese di luglio conferma la crescita rispetto al 2020, in ripresa dopo i 4 drammatici mesi del lock-down", spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. In riferimento all’ultimo anno pre covid, il 2019, grazie all’andamento positivo di luglio, il gap si riduce ulteriormente (-0,4%), arrivando a recuperare quasi completamente quanto perso nei primi sette mesi del 2020.