Nice compra l'americana Nortek Security & Control, deal da 285 mln$

Daniela La Cava 6 ottobre 2021 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Nice, gruppo veneto attivo nell’offerta di soluzioni per la smart home, security e home & building automation, ha annunciato di avere acquisito l’americana Nortek Security & Control da Melrose Industries. Nortek Security & Control è attiva nello sviluppo di tecnologie per i settori security, home automation, controllo, power, audio/video, controllo accessi, health e intelligenza artificiale (IA), per applicazioni residenziali e commerciali. L'operazione, del valore di 285 milioni di dollari, è il più grande investimento di Nice ad oggi.Con questa acquisizione, spiega la nota, Nice amplia il proprio portafoglio offrendo una gamma completadi soluzioni integrate per applicazioni residenziali, commerciali, industriali e governative, dall’installazione fai-da-te, a quella professionale e specializzata con prodotti personalizzati e ad alti standard di sicurezza. L'operazione rafforza la presenza di Nice sul mercato nordamericano e ne raddoppia la capacità di ricerca e sviluppo, imprimendo una spinta ulteriore sui processi di innovazione e sull'espansione di soluzioni integrate basate sul concetto di piattaforma, aumentando a livelloglobale la base dei clienti Nice in un mercato che è in rapida crescita.Per il perfezionamento dell’operazione, Nice è stata assistita da Rothschild & Co. in qualità di financial advisor; PwC in qualità di Financial, Tax and Labor Due Diligence advisor; Raines Feldman LLP in qualità di legal advisor e Bain & Co. in qualità di business advisor.