Nice Footwear: avviato progetto quotazione su Euronext Growth Milan

Daniela La Cava 2 novembre 2021 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Una nuova matricola si avvicina a Piazza Affari. Si tratta di Nice Footwear, attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport. Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione ha deliberato di avviare le procedure di ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 9 euro e un massimo di 11 per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money tra 13,5 e 16,5 milioni. L'attività di bookbuilding è prevista a partire dal giorno 3 novembre 2021 fino al giorno 10 novembre 2021, salvo chiusura anticipata.La società ha presentato lo scorso 29 ottobre la comunicazione di pre-ammissione e l’ammissione alle negoziazioni è attualmente prevista nella seconda metà di novembre 2021. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri, mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un aumento di capitale per massimi 5 milioni di euro, che consentirà alla società di accedere ai mercati finanziari con modalità compatibili con la sua attuale struttura organizzativa e di business. Inoltre, permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del gruppo consentendo così di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.E’ altresì prevista, spiega la nota, la facoltà per l’emittente, d’intesa con il global coordinator, di incrementare l’offerta per ulteriori massimi 500 mila euro, al fine di una eventuale sovrallocazione in considerazione delle adesioni pervenute (cosiddetta Opzione di Over Allotment) nonché la concessione da parte dell’Emittente di una opzione a sottoscrivere una porzione dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta per complessivi massimi 500 mila euro (cosiddetta Opzione Greenshoe).