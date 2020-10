Next Generation EU: 'per crescita Italia più forte governo punti su interventi mirati veloci e senza sprechi

Laura Naka Antonelli 12 ottobre 2020 - 10:20

Per sfruttare a pieno l'opportunità arrivata con il Recovery Fund-Next Generation EU, e consentire alla crescita italiana di rafforzarsi, a un ritmo "anche più accentuato" è necessario che il governo punti sull' "efficace utilizzo dei fondi del programma Ngeu (Next Generation EU) con interventi mirati attuati senza sprechi e tempestivamente".Lo ha detto Eugenio Gaiotti, capo economista della Banca d'Italia, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. "In un'ottica di più lungo periodo, sono necessari interventi che aiutino l'economia italiana a tornare a crescere stabilmente a ritmi sostenuti".