Nexi: volano del 122% transazioni con smartphone in negozio nel 2021

Redazione Finanza 24 marzo 2022 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha registrato in Italia un aumento del 122% delle transazioni con smartphone in negozio nel 2021. Nel dettaglio, la paytech ha fatto sapere di avere gestito lo scorso anno circa il 70% del totale transazioni mobile in store in Italia, di fatto ha trainato lo sviluppo di un comparto che nel nostro Paese è aumentato dell’106% raggiungendo un valore di 7 miliardi di euro, stando ai dati diffusi oggi dall'Osservatorio Innovative Payments Politecnico di Milano. Nexi ha inoltre segnalato che l’86% di questo importo, in crescita rispetto all’84% del 2020, è stato generato dagli acquisti effettuati con app che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone.