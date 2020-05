Nexi vola a +8% in scia a rumor fusione con SIA

Redazione Finanza 21 maggio 2020 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Tornano a intensificarsi i contatti tra Nexi e SIA per una potenziale fusione che creerebbe uno dei maggiori colossi dei pagamenti digitali in Europa. L'indiscrezione rilanciata dall'agenzia Bloomberg ha fatto subito scattare il titolo Nexi che a Piazza Affari segna +8% a 14,845 euro. Nexi è uno dei pochi titoli del Ftse Mib ad avere un saldo positivo da inizio anno (+20%).Le due società avrebbero recentemente ripreso discussioni su un accordo e, stando a quanto riferisce sempre Bloomberg, i dirigenti si sarebbero incontrati nelle ultime settimane e hanno chiesto ai loro advisors di esaminare potenziali sinergie e determinare una valutazione per SIA.