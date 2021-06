Nexi vola a +3,5% cavalcando M&A di Visa, titolo ai top storici a 18,59 euro

Redazione Finanza 24 giugno 2021 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Forte accelerazione del titolo Nexi che si porta sui massimi di giornata con +3,5% circa a 18,55 euro (top intraday a 18,59). Livelli che corrispondono con i massimi storici per la paytech leader in Italia.A spingere gli acquisti l'operazione di M&A in Europa da parte del colosso Visa. Il gigante Usa dei pagamenti sborserà 1,8 miliardi di euro per Tink, fintech svedese utilizzata da banche e startup per accedere ai dati finanziari dei consumatori.