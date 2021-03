Nexi: via libera dell'Ue alla fusione con Sia

Alessandra Caparello 9 marzo 2021 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Via libera della Commissione Ue alla fusione tra Nets e Nexi. Lo rende noto la Paytech italiana secondo cui l’autorizzazione antitrust è incondizionata e non prevede impegni a carico delle parti. A seguito dell’approvazione della fusione da parte dell’assemblea di Nexi del 3 marzo 2021 e del completamento della vendita del business account-to-account di Nets intervenuto il 5 marzo 2021, proseguono quindi le attività che porteranno, una volta ottenute le restanti autorizzazioni previste dagli accordi in essere, alla combinazione strategica tra i due gruppi e alla nascita di una tra le paytech leader in Europa.