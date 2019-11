Nexi: trimestrale coerente con guidance 2019 ed Equita conferma rating

Alessandra Caparello 11 novembre 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

In calo a Piazza Affari il titolo Nexi che al momento segna una flessione dello 0,96% in scia ai conti relativi ai primi nove mesi del 2019 resi noti la scorsa settimana.Gli analisti di Equita assegnano rating hold al titolo della società dei sistemi di pagamento. Indicando che il fatturato a 251,1 milioni di euro (+5.5%) è stato sostanzialmente in linea con le stime (€ 251,5 milioni) con una crescita sottostante, escluso il deflusso di contratti selezionati a margine zero inclusi nelle attività acquisite di recente, pari a + 6.7%. Come previsto, sottolineano gli esperti, le due maggiori divisioni, Merchant Services & Solution e Cards & Digital Payments, hanno mostrato la crescita maggiore con vendite rispettivamente a €124,1 milioni (+5.6%) e €98.2 milioni (+6.5%). Digital Banking Solutions, la divisione più piccola, ha registrato vendite per €28.8mn (+1.8%), recuperando dal debole primo trimestre (-3.3%).L’Ebitda rettificato a €135.6mn (+18.0%) è stato invece il 2% migliore rispetto alle stime (€133.4mn) a causa dei minori costi, in parte spiegati da un maggiore impatto da stagionalità . Ciò dicono gli analisti è dovuto in parte al caricamento frontale / graduale del 2019-20 iniziative di riduzione dei costi. L’indebitamento finanziario netto a 1517 milioni di euro è stato leggermente peggiore del previsto (€1499mn exp) ed è diminuito solo di 5 milioni di euro sequenzialmente. Infine il management ha confermato la guidance per il 2019 con Ebitda a circa 50 milioni di euro.