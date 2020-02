Nexi: tre mesi da urlo con +64% in borsa, per analisti può volare fino a 21 euro con M&A

Titta Ferraro 14 febbraio 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Non conosce soste il rally a Piazza Affari di Nexi. Il titolo, reduce dal +4,5%, concede il bis salendo oggi di oltre il 4 per cento a 15,28 euro, sui nuovi massimi storici. Un rally prepotente che porta il titolo a segnare oltre +20% da inizio anno, migliore tra tutte le blue chip del Ftse Mib. Considerando gli ultimi 3 mesi il rally è ancora più impressionante con oltre +64% rispetto ai livelli a cui viaggiava a metà novembre.Oltre ai solidi riscontri dei conti 2019, sul mercato si guarda ai possibili scenari da M&A con i ricorrenti rumor di una fusione con Sia, che nel frattempo ha avviato il percorso per l'Ipo. Intanto Mediobanca Securities oggi conferma la view positiva (rating Outperform) con prezzo obiettivo salito a 16,40 euro sottolineando come il settore sia in rapido consolidamento come evidenziato dalla recente acquisizione di Ingenico da parte di Worldline. "La possibilità di un merger tra Nexi e Sia sta guadagnando terreno - dicono gli analisti - e si andrebbe a creare forte campione nazionale che sarebbe anche numero due in Europa (attualmente Nexi da sola è al 5° posto in Europa). Insieme Nexi e Sia avrebbero una potenza di fuoco pari a 2,1 mld di euro. In caso di M&A, gli analisti di piazzetta Cuccia indicano per Nexi una possibile valutazione tra i 18 e i 21 euro.