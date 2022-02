Nexi: trattative avanzate con Bper per acquisto ramo pagamenti elettronici (Bloomberg)

Daniela La Cava 22 febbraio 2022 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Nexi sarebbe in trattative avanzate con Bper Banca per acquisire l'unità dei pagamenti della banca emiliana per una cifra pari a circa 350 milioni di euro. È quanto si apprende da Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier. Il big italiano dei pagamenti avrebbe avviato all'inizio del mese di febbraio le trattative esclusive con Bper per l'acquisizione del business di merchant acquiring, specializzato nella gestione dei pagamenti elettronici. Un accordo dovrebbe essere finalizzato entro la fine di marzo.