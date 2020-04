Nexi tra le migliori del Ftse Mib, snobbato downgrade Credit Suisse

Daniela La Cava 14 aprile 2020 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

Nexi si muove in rialzo a Piazza Affari, guadagnando un posto tra le migliori del Ftse Mib. Il titolo della paytech italiana avanza di oltre il 3,8% a 13,47 euro, snobbando la bocciatura di Credit Suisse. In un report in cui analizza gli scenari Covid-19 per l'industria dei pagamenti, gli analisti della banca svizzera hanno bocciato Nexi, portando la raccomandazione a neutral dal precedente outperform. Sforbiciata anche al target price che è passato da 15,20 euro a 12. "Crediamo che l'Italia sarà fortemente colpita" dall'effetto coronavirus alla luce "del peso del turismo e delle Pmi sull'economia", sottolinea Credit Suisse che ha ridotto del 9% le stime sui ricavi 2020/2021 di Nexi e quelle sull'utile per azione (Eps) dell'11%."In Europa, nonostante l'impatto economico immediato del coronavirus sull'Italia, continuiamo a preferire nel lungo termine l'esposizione" al Belpaese "poiché bassi tassi di penetrazione dovrebbero sostenere la crescita", segnalano ancora gli esperti della banca elvetica. Tuttavia, dopo la forte performance di Nexi in Borsa (+5% rispetto al resto del settore), "è difficile giustificare un rialzo significativo, specialmente se considerato in un contesto globale e nell'attuale scenario Covid-19 in Italia".