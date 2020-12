Nexi: top management fra i possibili candidati per il ruolo di CEO di Unicredit

Alessandra Caparello 7 dicembre 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Nexi protagonista dell’operazione cashback che parte domani, 8 dicembre. In particolare sono previste due fasi: dall`8 al 31 dicembre 2020 ci sarà il cosiddetto extra cashback di Natale che permetterà di ottenere il 10% di quanto speso con un tetto di spesa massima di €1500 e di cash back di €150.Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 ci sarà il cosiddetto cashback ordinario che permetterà di ottenere fino ad un massimo di €300 nell`anno. Il meccanismo prevede che sarà possibile ottenere il 10% di quanto speso nel primo e nel secondo semestre se si fanno un minimo di 50 pagamenti e con un tetto massimo di spesa per semestre di €1500.Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di: gli acquisti effettuati online (es. e-commerce); gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche); i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente; le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.Per ottenere il cashbak basta avere lo SPID e utilizzare l`App IO oppure usare le applicazioni di Nexi, Nexi Pay e YAP (per i giovani). Equita segnala che il Sole24Ore indica, fra i possibili candidati per il ruolo di CEO di Unicredit, anche il top management di Nexi. “Riteniamo poco probabile che il top management possa lasciare la società in un momento delicato come quello attuale avendo appena annunciato due grosse transazioni di m&a la cui integrazione partirà nel 2021” concludono gli esperti.