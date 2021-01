Nexi: titolo è Buy per Equita. Parte fase due del cashback

Alessandra Caparello 4 gennaio 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Buy per il titolo Nexi da parte di Equita. Si è conclusa a fine anno la fase sperimentale del cash back ed entro giorno 10 gennaio sarà definitivo il calcolo delle transazioni valide e dei relativi rimborsi che saranno liquidati a fine febbraio. I dati preliminari indicano che in venti giorni sono stati circa 6 milioni i cittadini iscritti al Cashback, da AppIO o altri sistemi, quasi 10 milioni le carte e gli altri strumenti di pagamento registrati, e oltre 57 milioni le transazioni elaborate dal sistema.Dal 1/1/21 prenderà il via invece la parte ordinaria del cashback per cui il governo ha stanziato €1.75bn per il 2021 e €3bn per il 2022: per ricevere il cashback, il 10% delle somme spese con un rimborso massimo di €150/semestre, sarà necessario fare almeno 50 transazioni/semestre usando pagamenti digitali nei negozi (escluso ecommerce).