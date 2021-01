Nexi: titolo è Buy per Equita. Ecco i dati sull'extra cash back di Natale

Alessandra Caparello 11 gennaio 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

E’Buy il titolo Nexi per gli analisti di Equita Sim dopo i dati consuntivi dell’extra cash back di Natale. Con il cashback di Natale ci saranno oltre 222 milioni di euro di di rimborsi, effettivi dal 1 marzo, per 3,2 milioni di cittadini che hanno superato il limite minimo di transizioni obbligatorie sui 5,8 milioni di iscritti totali. Finita la fase sperimentale, dal primo gennaio è partito il primo dei tre semestri in cui si articolerà il programma Cashback, che durerà fino al 30 giugno 2022. Le adesioni sono in crescita: all`8 gennaio, infatti, sono più di 6,2 milioni il totale degli iscritti (10,6 milioni di strumenti di pagamento attivati). Va ricordato che questa volta, a differenza di quanto previsto a Natale, la soglia minima per poter ricevere il rimborso è di 50 transazioni valide a semestre.