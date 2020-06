Nexi: stretto accordo con Google per gli SmartPOS

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Accordo tra Nexi e Google per gli SmartPOS. La paytech italiana ha annunciato l'intesa con Google in base alla quale l’app Google My Business sarà installata su tutti gli SmartPOS di Nexi.Gli esercenti clienti delle banche partner di Nexi potranno così gestire, direttamente dallo SmartPOS, la propria presenza sul motore di ricerca: aggiornare le informazioni sulla propria attività, interagire con gli utenti visualizzando le recensioni, monitorare le statistiche relative al business, ricevere notifiche in tempo reale per sapere quando un cliente entra in contatto con la propria attività e lascia una recensione."L’accordo con Google ci permette di garantire ai merchant clienti delle nostre banche partner un valore aggiunto sullo SmartPOS e rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei punti vendita", commenta Andrea Gaboardi, responsabile digital merchant services products di Nexi.