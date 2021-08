Nexi, sottoscritto accordo per partnership strategica con Alpha Services in Grecia

Valeria Panigada 4 agosto 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Nexi si rafforza in Grecia grazie alla partnership strategica stretta con Alpha Services, società capogruppo di Alpha Bank. Il memorandum of understanding sottoscritto tra le due prevede lo spin-off del ramo merchant acquiring di Alpha Bank in una società di nuova costituzione (NewCo) nella quale Nexi acquisterà una partecipazione del 51% del capitale sociale per un esborso di cassa di 157 milioni. E' prevista inoltre la sottoscrizione di un accordo di distribuzione di lungo termine, attraverso il quale NewCo avrà accesso alla rete di Alpha Bank per la promozione e distribuzione dei servizi di accettazione dei pagamenti a clienti (sia grandi aziende che PMI) di Alpha Bank in Grecia.Attraverso questa operazione, Nexi stabilisce una posizione di leadership in un mercato in rapida crescita, espandendo ulteriormente le proprie attività di merchant acquiring e aumentando la diversificazione dei ricavi generati in paesi europei. In particolare, la NewCo dovrebbe apportareal gruppo Nexi oltre 150.000 POS e 9 miliardi di volumi. Non solo. Si prevede che la NewCo genererà circa 93 milioni di ricavi e 18 milioni di EBITDA nel 2022, su base pro-forma e pre-sinergie.Il completamento dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2022.