Nexi sigla accordi strategici con UnionPay e JCB

simone borghi 14 luglio 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, ha siglato due importanti accordi in ambito e-commerce, rispettivamente con UnionPay, il colosso cinese con la più ampia base di carte di pagamento a livello globale, e JCB International Ltd., fondata in Giappone nel 1961 ed ora diventata uno dei maggiori brand di pagamento globale.La partnership consentirà a oltre 20.000 esercenti italiani di e-commerce convenzionati con Nexi di essere raggiunti da milioni di nuovi clienti, i possessori di carte UnionPay e JCB, che potranno effettuare acquisti sui loro siti web.L’accordo prevede inoltre, per la prima volta in Europa, l’implementazione dei due sistemi di sicurezza più evoluti per l’e-commerce: J/Secure ™ 2.0 di JCB e 3DS di UnionPay, protocolli di sicurezza online che garantiscono il massimo livello di protezione tra gli acquirenti dell’area Asia Pacific e i merchant e-commerce del vecchio continente.