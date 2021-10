Nexi si impegna a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, obiettivi approvati da Science Based Target initiative

simone borghi 8 ottobre 2021 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha ottenuto l'approvazione dei propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in Italia da parte di Science Based Target initiative, network internazionale nato dalla collaborazione tra WRI, CDP, WWF e United Nations Global Compact. In linea con gli obiettivi globali sul cambiamento climatico, per contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, Nexi si impegna a ridurre le emissioni assolute di gas serra di scope 1 e 2 in Italia del 42% entro il 2030, partendo dalla baseline del 2020. Inoltre, Nexi si impegna affinché il 78% dei fornitori di beni capitali in Italia aderisca alla SBTi entro il 2025.Per raggiungere questi obiettivi, la PayTech metterà in atto azioni mirate in Italia: il passaggio dal gas naturale a soluzioni di riscaldamento alternative a basse emissioni di carbonio nei suoi uffici; l’acquisto di elettricità rinnovabile al 100%, anche per data center di proprietà e in outsourcing; il rinnovo della flotta aziendale attraverso l'introduzione di auto ibride; e il coinvolgimento diretto dei principali fornitori di punti vendita e terminali ATM per allinearli al quadro di definizione degli obiettivi di SBTi.