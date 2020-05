Nexi si allea con Microsoft per accelerare la trasformazione digitale delle banche italiane

Alessandra Caparello 6 maggio 2020 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Microsoft ha aderito a Nexi Open, il progetto di Nexi per l`open banking. Per facilitare questa transizione Nexi ha selezionato e radunato in un unico ecosistema tecnologie proprietarie, startup fintech (Credit Kudos, Meniga, Responsive), incubatori (Plug and Play), consulenti (Bain &Co), insurtech (Yolo, Net Insurance) e aziende IT. Al catalogo di Nexi Open avranno accesso banche, istituzioni finanziarie e aziende interessate a uno o più soluzioni di open banking: dall`aggregatore di conti correnti all`analisi del merito creditizio, dalla gestione finanziaria all`assicurazione istantanea. Riteniamo la notizia positiva dicono gli analisti di Equita Sim, in quanto in prospettiva il progetto può aumentare la diversificazione delle fonti di ricavo di Nexi anche se ad oggi l`impatto quantitativo non è materiale.