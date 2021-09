Nexi: scelta da Jysk come fornitore pagamenti in 14 Paesi europei, esempio positivo sinergie con Net

Daniela La Cava 24 settembre 2021 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Nexi Group è stato scelto da Jysk, catena retail internazionale di arredamento per la casa e il giardino, come fornitore di soluzioni di pagamento in cinque nuovi Paesi Europei: Italia, Austria, Germania, Svizzera e Francia, che si aggiungono agli altri Paesi in cui il servizio viene già offerto tramite Nets, entrata a far parte del Gruppo Nexi dallo scorso luglio.É il primo accordo a livello europeo sottoscritto da Nexi Group che, si legge in una nota, offrirà a Jysk le proprie soluzioni di pagamento in 14 Paesi Europei: il gruppo metterà a disposizione terminali di nuova generazione in grado di garantire un’esperienza di pagamento comoda e veloce, e consentirà a Jysk di accettare pagamenti digitali sia in store che online. "Riteniamo che la notizia dimostri che l’integrazione fra Nexi e Nets possa portare delle sinergie da cross selling oltre a quelle programmate sul lato costi", segnalano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy, con target price di 20 euro.