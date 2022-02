Nexi scatta sul Ftse Mib su rumor possibile cessione Ratepay

Titta Ferraro 10 febbraio 2022 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Rally oggi per Nexi (+2,9% a 13,90 euro) sotto la spinta delle indiscrezioni che vedono la società paytech vagliare opzioni strategiche, fra cui una cessione, per il suo asset tedesco Ratepay che è entrato nel portafoglio tramite Nets.Secondo Bloomberg l`unità potrebbe essere valutata a più di 1 miliardo di euro. "Riteniamo positiva una cessione in quanto BNPL potrebbe essere offerto tramite partnership (ad esempio con Klarna) migliorando margini e NFP e con un impatto negligibile sulla crescita", commentano oggi gli analisti di Equita SIM.