Nexi scatta a Piazza Affari post trimestrale, titolo +4%. Ricavi per oltre 1,6 MLD in primi nove mesi, siglato accordo jv con Alpha Bank in Grecia

Redazione Finanza 11 novembre 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Titolo Nexi in forte rialzo, balza di oltre il 4% dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi dell'anno.Nei primi nove mesi del 2021 i ricavi consolidati di Nexi+Nets si sono attestati a €1,638 miliardi, in crescita del 9,6% su base annua. Nel terzo trimestre i ricavi si sono attestati a € 598,9 milioni, in rialzo del 10,1% su base annua.L'EBITDA consolidato di Nexi+Nets è stato pari a € 762,9 milioni nei primi nove mesi dell'anno, in rialzo del 12,3% a/a; nel terzo trimestre l'EBITDA si è attestato a €316,7 milioni, +14,6% a/a.Continua la crescita dell'EBITDA margin.Nexi ha comunicato che "continua la ripresa e l'accelerazione dei volumi in tutte le geografie nel terzo trimestre con una forte performance in Italia, un sostenuto recupero nei paesi nordici e la DACH region ancora in ripresa trainata dalla forte crescita dei consumi di base . Prosegue il percorso di creazione della PayTech leader in Europa". Ancora, "l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato la fusione per incorporazione di SIA in Nexi. Closing atteso entro la fine dell'anno".Nexi ha confermato inoltre l'ambition consolidata per il 2021 e, in assenza di nuove importanti restrizioni nelle geografie in cui opera, prevede: una crescita dei ricavi pari a circa il 10% a/a nel 2021; una crescita dell'EBITDA tra l'11% e il 13% a/a nel 2021; un EBITDA Margin in crescita di 1 p.p. a/a e di 3 p.p. rispetto al 2019; un ratio capex/ricavi stabile a/a, anticipando l'effetto delle sinergie derivanti dalle operazioni di M&A precedentemente annunciate; una forte generazione di cassa organica con un continuo de-leverage nel medio termine.Con il comunicato, Nexi ha reso noto che, "in data 11 novembre 2021 (oggi) a seguito della sottoscrizione di un Memorandum of Understanding ad agosto 2021, Alpha Bank S.A. ha siglato un accordo vincolante con Nexi S.p.A. per la costituzione di una partnership strategica per le attività di merchant acquiring in Grecia".