Nexi sale in Borsa: per Equita fusione con Sia "sarebbe strategicamente positiva"

Daniela La Cava 28 gennaio 2020 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

Giornata sotto i riflettori per Nexi e fuori dentro Piazza Affari. Il titolo della paytech avanza di quasi il 2% a quota 12,94 euro in scia alle indiscrezioni circa il futuro di Sia. La società potrebbe decidere di accelerare il dossier Ipo con quotazione entro l'anno stando a quanto riferito oggi da Il Sole 24 Ore. Il quotidiano finanziario rimarca come la situazione sia ancora fluida e il gruppo controllato dalla Cdp potrebbe portare avanti un doppio binario considerando anche l'alternativa di una fusione con un altro player del settore dei pagamenti e in tal caso il nome più gettonato è quello di Nexi; di un deal tra le due società si era già discusso un anno fa prima della decisione di Nexi di procedere all'Ipo."A nostro avviso una fusione con Sia sarebbe strategicamente positiva per Nexi in quanto permetterebbe alla società di aumentare la presenza nella catena del valore integrando uno dei due attuali fornitori di servizi di processing, generando al tempo stesso importanti sinergie di costo", sottolineano gli esperti di Equita che hanno una raccomandazione hold su Nexi e target price di 11,7 euro.