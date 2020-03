Nexi sale di oltre +5%, nuovo warning Mastercard incorporato nei prezzi attuali

Titta Ferraro 25 marzo 2020 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Il rialzo generalizzato di oggi coinvolge anche Nexi che segna oltre +5% a quota 12,7 euro. Il titolo non paga l'annuncio di Mastercard che ha ridotto una seconda vota la guidance di crescita dei ricavi del primo trimestre 2020 fornita a fine febbraio. Inoltre la società ha sospeso la guidance per l'intero 2020 che vedeva una crescita dei ricavi superiore al 10% a cambi costanti.“La notizia è negativa per tutto il settore dei pagamenti – argomenta Equita SIM – anche se riteniamo in parte incorporata nelle valutazioni correnti, all`interno del quale ricordiamo che fra le società europee Adyen, Wirecard ed Ingenico sono quelle maggiormente esposte alle prenotazioni aeree (online) mentre Worldline e Nexi ai consumi domestici rispettivamente in Europa ed Italia".