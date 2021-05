Nexi sale a Piazza Affari: risultati 1trimestrali sopra le stime. Guidance 2021 migliorata (analisti)

Alessandra Caparello 14 maggio 2021 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Risultati sopra le stime per Nexi che registra ricavi in salita a 258,6 milioni in salita del 4,1% su base annua ed Ebitda adjusted a 139,8 milioni contro rispettivamente 248,5 e 132,2 milioni attesi.Il Business legato alle carte appare dinamico (+7%) rispetto al Merchant (flat) considerando che il primo è più esposto alla base installata (carte/app) mentre il secondo più ai volumi. Forte performance della divisione digital banking (+12%) che beneficia di alcuni progetti per le banche partner. Guidance 2021 confermata, ipotizzando un traffico internazionale a -40% rispetto al 2019. Secondo Equita infine, il deal UBI può generare un Eps accretion del 4%. BUY confermato. Target +6%a €19ps. A Piazza affari al momento Nexi segna a +1,28% a 15,86 euro.