Nexi rafforza la propria leadership nell'Open Banking

simone borghi 28 luglio 2020 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a offrire ai propri partner due nuovi servizi Open Banking: il Payment Initiation Service (PIS) e l’Account Information Service (AIS). Grazie al servizio PIS, le banche e le aziende potranno offrire ai propri clienti una nuova opzione di pagamento digitale tramite bonifico tradizionale o istantaneo, migliorativa in termini di tempestività e user experience. I clienti, infatti, potranno effettuare con semplicità pagamenti tramite bonifico direttamente dai canali dell’azienda (es. sito e-commerce o canale di vendita fisico), con addebito dell’importo sul proprio conto.Attraverso il servizio AIS, invece, le banche e le aziende potranno velocizzare e semplificare il processo di recupero dell’IBAN utile, per esempio, a gestire rimborsi in favore dei propri clienti oppure ad attivare un processo di domiciliazione delle utenze. Gli utilizzatori di questi servizi, quindi, godranno di importanti benefici in termini di time-to-market con una user experience intuitiva e con una riduzione di oneri e complessità operativa, oltre alla garanzia di sicurezza e di compliance con la PSD2 e con le normative vigenti in ambito AML, Trasparenza e Sicurezza Informatica.