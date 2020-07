Nexi: possibile interesse agli asset di Wirecard in Germania

Alessandra Caparello 14 luglio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Anche Nexi potrebbe essere interessata agli asset di Wirecard in Germania. Lo riporta MilanoFinanza secondo cui anche Nexi sarebbe fra le società interessate a partecipare al processo di vendita degli asset di Wirecard, ufficializzato nelle scorse settimane dal curatore fallimentare Michael Jaffe.Nexi sarebbe in particolare interessata alle attività digitali di Wirecard sul mercato tedesco e non alle attività internazionali. La gara vedrà coinvolti numerosi player internazionali del settore ed ha ricevuto al momento oltre 100 manifestazioni di interesse.