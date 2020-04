Nexi: più semplice l’accredito delle prestazioni INPS

Alessandra Caparello 23 aprile 2020 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Verificare la correttezza delle coordinate bancarie comunicate a INPS dai cittadini per il pagamento delle prestazioni, facilitando così il processo di accredito senza doversi recare presso gli sportelli bancari e dell’INPS stessa. Questa la soluzione messa a punto Nexi in collaborazione con INPS e le banche per cui da oggi è possibile gestire in modo veloce e digitale le misure previste dal decreto-legge “Cura Italia”, consentendo la verifica in remoto dei dati indicati dai cittadini per il pagamento delle prestazioni.La soluzione, a disposizione delle oltre 150 banche partner di Nexi, agevola la gestione delle richieste dei cittadini che, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, stanno ricevendo il pagamento delle prestazioni INPS, come la cassa integrazione o i 600 euro di sostentamento all’ occupazione previsti dal decreto Cura Italia. “Nelle prossime settimane moltissimi Italiani richiederanno l’erogazione di contributi non pensionistici a INPS – commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi – Per consentire alle banche di gestire al meglio l’emergenza, in poche settimane dall’emanazione del decreto, abbiamo messo a punto una nuova soluzione che permette loro di accelerare e semplificare il processo di accredito per milioni di cittadini”.